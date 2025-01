Liberoquotidiano.it - "La sfortuna di incontrare la donna sbagliata": Paolo Bonolis divorzia da Presta, lui sbotta | Guarda

"Dopo trentacinque anni di intensa collaborazione si interrompe da oggi il rapporto professionale con la 'ArcobalenoTre'. Ringrazio di cuore tutte le persone con cui ho lavorato e quelle che ancora vi operano":lo ha scritto in un post su Instagram, non aggiungendo nessun altro dettaglio e soprattutto non citando Lucio, numero uno dell'agenzia. Che i due abbiano avuto una discussione? Dal commento cheha lasciato sotto al post del conduttore parrebbe proprio di sì. "Anche le persone perbene come te possono aver ladilae pagarne le conseguenze", ha scritto l'agente. Il commento, poi,lo ha postato pure su X, dove però ha sostituito la parola "" con "moglie". Una scelta che svela come la persona non nominata dasia proprio Sonia Bruganelli, la ex di, che ha lasciato un cuore sotto al post dell'ex marito.