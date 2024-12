Oasport.it - James Spithill e la nuova avventura: “L’Italia ha talenti straordinari, SailGP opportunità fantastica”

ha concluso la propriaa bordo di Luna Rossa: dopo la finale di Louis Vuitton Cup, persa contro INEOS Britannia nelle acque di Barcellona, il formidabile velista australiano ha annunciato che non avrebbe proseguito la propria carriera di timoniere con il sodalizio italiano. Il due volte vincitore della America’s Cup con gli statunitensi di Oracle ricoprirà ora il ruolo di CEO dellasquadra italiana diha raccontato questa suain un’intervista concessa alla testata neozelandese NZ Herald: “Quando ero a capo del team americano dilavoravo anche per Luna Rossa, quindi vivevo in Italia e vedevo di persona la qualità deiche stanno emergendo. La tappa italiana era la più frequentata dal pubblico, eppure non c’era una squadra di casa: ho pensato che fosse un’a.