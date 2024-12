Leggi su Ildenaro.it

Roma, 30 dic. (askanews) – Joee Donaldhanno guidato glialdegli Stati Uniti e premio Nobel per la pace Jimmyall’età di 100 anni., che ha vissuto più a lungo di qualsiasi altrodella storia, èdomenica pomeriggio nella sua casa a Plains, in Georgia.lo ha descritto come “un uomo di principi, fede e umiltà”, mentreha affermato che tutti gli americani hanno un “debito di gratitudine” nei confronti diè passato dall’essere un coltivatore di arachidi a diventareper i democratici nel 1977, prima di essere costretto a lasciare la Casa Bianca dopo un solo mandato di quattro anni quando Ronald Reagan ha ottenuto la vittoria alle elezioni successive. Dopo aver lasciato la Casa Bianca con bassi indici di gradimento, la sua reputazione è stata ripristinata attraverso il lavoro umanitario che gli è valso il premio Nobel per la pace.