Lortica.it - Da rifiuti speciali a urbani: sfalci e potature, una svolta per le imprese e l’ambiente

“Finalmentenon saranno più classificati come, ma: una conquista significativa per il settore,e la sicurezza”, dichiara Saimo Iebba, Presidente provinciale di Confartigianatodel Verde. Il 17 dicembre scorso, questa modifica normativa è diventata legge, rappresentando un importante traguardo per ledel settore.Saimo IebbaLa nuova regolamentazione consente agli operatori di conferirepresso i centri di raccolta comunali più vicini, con una notevole riduzione dei costi. Inoltre, il cambiamento aiuterà a contrastare fenomeni come le “discariche di fortuna” e la pratica rischiosa degli abbruciamenti, spesso responsabili di incendi.“Questo risultato, lungamente atteso, è il frutto della stretta collaborazione tra Confartigianato e il Ministero.