Oasport.it - Pattinaggio artistico, tutti qualificati per il Grand Prix Final. L’Italia avrà 4 rappresentanti

La lunga cavalcata dedicata alle qualificazioni del circuito ISU2024-2025 si è conclusa lo scorso weekend con la Cup Of China, ultimo appuntamento particolarmente interessante in chiave Italia. Sul ghiaccio di Congqing infatti la Nazionale si è aggiudicata 3 pass per la fasee, prevista a Grenoble dal 5 all’8 dicembre, a cui si aggiunge anche la partecipazione in campo Junior di Noemi Tali-Noah Lafornara. In terra d’Oltralpe ci saranno dunque quattrodella compagine tricolore. Un numero importante che certifica il buon livello del nostro Paese, il più bravo ad approfittare della provvisoria assenza della Russia.Ma chi sono i? E in quale specialità concorreranno? Partiamo dalla danza sul ghiaccio, dove saranno ovviamente della partita Charléne Guignard e Marco Fabbri, i quali si confronteranno per la prima volta in stagione con gli altri binomi di pari livello, stiamo parlando di Madison Chock-Evan Bates e di Piper Gilles-Paul Poirier.