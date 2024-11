Gqitalia.it - La musica country è tutto tranne che banale, come dimostrano questi 10 album

Cavalli. Stivali, cappelli da cowboy e chitarre Stetsons. Strass. Pickup. Laè una festa di campanacci, campanelli, intermezzi fischiati, ma i miglioridi tutti i tempi offrono assolutamente grandi spartiti. Non solo, questo è certamente il momento migliore per (ri)prendere confidenza con i classici di questo generele, considerato quanto è tornato alla ribalta sul mercato e nella cultura da qualche anno. Beyoncé si è cimentata in un. Post Malone ha attraversato a modo suo ile persino ladel Regno Unito è diventata.Andando ad approfondiresuoni oltre gli stereotipi, emergono alcune cose. Innanzi, è parte integrante del canonele americano tanto quanto il blues e il jazz . In secondo luogo, spesso ha promosso star femminili in un'epoca in cui le rock band erano generalmente solo maschilo.