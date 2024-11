Usa 2024 Trump in vantaggio per Harris ultima speranza il Blue Wall

Leggi tutto su Ildenaro.it

Roma, 6 nov. (askanews) – Con l’ex presidente Donaldche le proiezioni danno vincente in in North Carolina e in testa in tutti gli altri stati in bilico, il percorso verso la vittoria della vicepresidente Kamalasi sta restringendo e rende le vittorie negli stati del “” – Wisconsin, Michigan e Pennsylvania, in particolare quest’ultimo, ancora più importanti. Vincendo la Carolina del Nord,ha diverse opzioni per raggiungere la soglia dei 270 voti elettorali: può raggiungere il numero magico vincendo in Georgia (16 voti) e Pennsylvania (19 voti) o vincendo in Georgia (16 voti), Michigan (15 voti) e Wisconsin (10 voti). Può anche ottenere la Casa Bianca vincendo in Wisconsin (10 voti) e Arizona (11 voti), così come altre combinazioni che coinvolgono il Nevada (6 voti).