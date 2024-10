Terracina: nuova sala refettorio per la scuola dell’Infanzia Delibera grazie ai fondi PNRR (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A Terracina, un significativo sviluppo per il settore educativo avviene con l’approvazione di un nuovo progetto che prevede la creazione di una sala refettorio per la scuola dell’Infanzia Delibera. Questo intervento è reso possibile grazie a un finanziamento derivante dai fondi PNRR, volto a potenziare i servizi di istruzione e migliorare l’offerta educativa per i più piccoli. La nuova sala avrà sede presso l’Istituto Comprensivo Montessori, nei pressi della scuola primaria Don Adriano Bragazzi, garantendo un contesto più adeguato per i pasti degli studenti. Dettagli del progetto per la sala refettorio Il progetto per la realizzazione della sala refettorio è stato avviato dal Comune di Terracina in risposta a un avviso pubblico. Il finanziamento ricevuto ammonta a 405.500 euro, destinato alla riqualificazione e ristrutturazione dell’ex centro cottura. Gaeta.it - Terracina: nuova sala refettorio per la scuola dell’Infanzia Delibera grazie ai fondi PNRR Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter A, un significativo sviluppo per il settore educativo avviene con l’approvazione di un nuovo progetto che prevede la creazione di unaper la. Questo intervento è reso possibilea un finanziamento derivante dai, volto a potenziare i servizi di istruzione e migliorare l’offerta educativa per i più piccoli. Laavrà sede presso l’Istituto Comprensivo Montessori, nei pressi dellaprimaria Don Adriano Bragazzi, garantendo un contesto più adeguato per i pasti degli studenti. Dettagli del progetto per laIl progetto per la realizzazione dellaè stato avviato dal Comune diin risposta a un avviso pubblico. Il finanziamento ricevuto ammonta a 405.500 euro, destinato alla riqualificazione e ristrutturazione dell’ex centro cottura.

