Tpi.it - Sempre al tuo fianco: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di domenica 20 ottobre 2024)al tuo: leQuesta sera, domenica 20 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda ladial tuo, la serie tv diretta da Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella che vuole raccontare come vivono e come affrontano le emergenze gli operatoriProtezione Civile, persone normali in circostanze eccezionali. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nel primo episodiodal titolo “Ferite aperte”, Sara, dopo il malore improvviso di Renato, scoprirà come stanno le cose. La donna verrà informata dai medicimalattia di Renato, che fino a quel momento ha voluto nasconderle la verità per proteggerla e non farla preoccupare.