Elezioni Usa: record al voto anticipato in Georgia (Di mercoledì 16 ottobre 2024) I candidati hanno entrambi fatto tappa in Pennsylvania lunedì, uno degli stati chiave per le Elezioni presidenziali. Attualmente i sondaggi mostrano Trump e Harris quasi in parità L'articolo Elezioni Usa: record al voto anticipato in Georgia proviene da Il Difforme.

Elezioni presidenziali in Tunisia - Saied vince ma è record astensione - Ma il dato dell’affluenza è un indicatore essenziale per capire il clima. Si tratta del tasso di partecipazione più basso registrato da quando la Tunisia ha avviato, piena di speranze, la sua primavera araba sulla scia di un movimento popolare favorevole a diritti e democrazia. Una vittoria tanto facile quanto scontata, ma con un sapore amaro: solo il 27,7 per cento degli aventi diritto si è ... (Lettera43.it)

Elezioni presidenziali Tunisia - Saied vince con oltre l'89% dei voti - ma è record astensione - In attesa dei dati ufficiali, che dovrebbero arrivare mercoledì, Kais Saied secondo i primi exit poll è stato riconfermato alla guida della Tunisia: i primi risultati lo danno vincente con oltre l'89% dei voti. L'astensionismo però è stato da record: meno del 30% dei tunisini è andato a votare.

Elezioni provinciali 2024 - i risultati definitivi e i presidenti eletti : affluenza record dell’89% - Continua a leggere . Ieri si sono tenute le elezioni provinciali, 41 in tutto le province al voto. In 7 si è votato per l'elezione del Presidente: parliamo di Alessandria (vittoria del centrodestra), Cremona (vittoria del centrosinistra), Ferrara (centrodestra), Lucca (centrosinistra), Matera (centrosinistra), Parma (centrodestra), Siena (centrosinistra). (Fanpage.it)