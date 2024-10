Tennis: Torneo Osaka. Bronzetti batte Bucsa e supera primo turno (Di lunedì 14 ottobre 2024) La 25enne riminese, numero 78 del ranking WTA, ha sconfitto in due set la spagnola Osaka (GIAPPONE) - Buona la prima per Lucia Bronzetti che supera il primo turno del "Kinoshita Group Japan Open", WTA 250 dotato di un montepremi di 267.080 dollari al via sui campi in cemento della metropoli giappone Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Torneo Osaka. Bronzetti batte Bucsa e supera primo turno Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La 25enne riminese, numero 78 del ranking WTA, ha sconfitto in due set la spagnola(GIAPPONE) - Buona la prima per Luciacheildel "Kinoshita Group Japan Open", WTA 250 dotato di un montepremi di 267.080 dollari al via sui campi in cemento della metropoli giappone

WTA Osaka - Lamens e Ito le avversarie di Bronzetti e Cocciaretto - crolla Tomova - WTA OSAKA, RISULTATI 14 OTTOBRE C. Tauson b. C. E. Bel successo invece per la statuntense McCartney Kessler, che supera Ena Shibahara. Bronzetti b. Lamens b. K. V. Ponchet 6-4 5-7 7-6 A. Ed entrambe conoscono le proprie avversarie. Bucsa 6-3 6-4 M. Il circuito tennistico femminile rimane in Asia. Negli altri match, Clara Tauson, che ha preso il posto di Veronika Kudermetova in tabellone, ... (Oasport.it)

Wta Osaka 2024 : Bronzetti supera Bucsa in due set - avanti anche Cocciaretto - . Cocciaretto annulla cinque palle break, e altrettanti set point, alla francese nel decimo gioco, salvo capitolare nel dodicesimo. Il secondo set, invece, si è acceso nella parte centrale con il break di Bronzetti, con la risposta immediata di Bucsa; la tennista italiana, però, ha strappato nuovamente il servizio all’avversaria nel settimo game, controllando poi fino al 6-4 finale. (Sportface.it)

WTA Osaka - Lucia Bronzetti regola Cristina Bucsa in due set e approda agli ottavi di finale - 132 del ranking), che ha sorpreso la bulgara Viktoriya Tomova (n. 85 del ranking) si è imposta per 6-3 6-4 nel primo turno contro la spagnola Cristina Bucsa con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 28 minuti di gioco. Nel primo set il tutto si sviluppa all’insegna del “break”. Nell’ottavo e decimo gioco, Bronzetti non corre alcun rischio e la partita è sua sul 6-4. (Oasport.it)