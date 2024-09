Lazio | sfida contro il Torino capolista per sfatare il tabù trasferta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Non c’è tempo per rilassarsi, neanche dopo la convincente vittoria in Europa League. Il calendario non lascia spazio a cali di concentrazione: dopo Fiorentina e Dinamo Kiev per lac’è da giocare il terzo match in una settimana. Questa volta l’avversario sarà ile vera sorpresa di questo inizio di stagione, ma reduce dall’eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Empoli. Il match europeo è servito peril, ma adesso Marco Baroni e i biancocelesti vogliono dimostrare di poter fare bene senza il supporto dell’Olimpico anche in campionato. Entrambe le gare giocate lontano dalle Capitale sono finite con il medesimo risultato (2-1), con l’Udinese prima e con i viola nell’ultimo turno, ma questa volta i capitolini sono chiamati a migliorare questa statistica.