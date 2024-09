Totò Schillaci | il commovente omaggio del Santiago Bernabeu all’eroe di Italia 90

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 22 settembre 2024) Prima di Real Madrid-Espanyol, partita valida per la sesta giornata della Liga spagnola, lo sfortunato ex centravanti di Juventus, Inter e della Nazionalena, ha ricevuto un particolare ed emozionante saluto d’addio Il calciono, e non solo, ha ricordato Salvatore, venuto a mancare qualche giorno fa per un male incurabile. Un minuto di raccoglimento è stato infatti osservato prima di tutte le gare giocate questo weekend e il tributo per il capocannoniere del Mondiale di’90 proseguirà anche in questa domenica. Dalla sua Palermo a Torino per Juventus-Napoli, fino ad alcuni stadi d’Europa. Ricordo dial– Cityrumors.