Quelle strade per Siena Viabilità treni aeroporto tra lavori e antichi sogni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ieri i canonici rallentamenti di un fine settimana estivo, sabato l’incidente tra due auto all’altezza dell’area di servizio Il Doccio con cinque feriti, tre giorni fa lo scontro tra due camion sul ’lotto zero’ che per ore ha spezzato a metà i collegamenti tra-Grosseto e-Bettolle, riversando tutto il traffico sullainterna con enormi disagi su strada Massetana Romana e viale Toselli. La Due Mari non fa quasi più notizia, tanti sono le occasioni e i motivi di rallentamenti, ma proviamo a riassumere il complesso quadro dei collegamenti senesi, storico tallone d’Achille di questo territorio. Due Mari - Le previsioni Anas puntano a fine 2026 per il completamento dell’adeguamento sul versante-Grosseto.