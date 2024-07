Lautaro Martinez regala la sedicesima Copa America all' Argentina | Colombia ko 1-0

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Miami (Stati Uniti), 15 luglio 2024 – Laresta in. Grazie a un gol siglato a 8’ dal termine del secondo tempo supplementare da– capocannoniere della manifestazione con cinque reti e subentrato a Julian Alvarez al 96' –, l’Albiceleste piega infatti 1-0 una mai domae alza la cielo la secondaconsecutiva, ladella sua storia. A dispetto del solo 1-0 finale, però, emozioni, spettacolo e colpi di scena non sono di certo venuti a mancare in una partita cominciata con quasi un’ora di ritardo per via di grossi disordini tra le due tifoserie (diversi supportersni senza biglietto hanno provato ad entrare nell’impianto creando di fatto a un grosso parapiglia sedato dall’intervento della polizia).