Montefiascone arriva Panorami | tre giorni di cultura musica e spettacolo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 2 luglio 2024) Dal 5 al 7 luglio 2024, il pittoresco borgo medievale di, situato in provincia di Viterbo, ospiterà la seconda edizione del festivalle “”. Sotto la direzione artistica di Annalisa Canfora, attrice e direttrice del Teatro Caffeina, e organizzato dall’Associazionele Compagnia del Teatro – Caffeina Eventi in collaborazione con il Comune di, l’evento promette un fine settimana denso di incontrili,, con il supporto della Sindaca Giulia De Santis e del delegato allaRenato Trapè. Un Panorama die Natura Il festival, che offre eventi a ingresso libero, si svolge in una cornice suggestiva con viste spettacolari sul lago di Bolsena. Questo connubio tra patrimonio paesaggistico e offertale rende “” un appuntamento imperdibile.