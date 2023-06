Il Manchester City è campione d’Europa! L’albo d’oro della Champions League

(Di sabato 10 giugno 2023) Ilvince la primasua storia. Il club inglese supera 1-0 l’Inter in finale grazie alla rete di Rodri che nella ripresa riesce a spezzare la parità. I nerazzurri escono a testa alta e con tanti rimpianti per aver fallito diverse ghiotte occasioni. Una nuova squadra si aggiunge al ricco albo. Chi ha vinto più? Real Madrid – 14 Milan – 7 Liverpool e Bayern Monaco – 6 Barcellona – 5 Ajax – 4United e Inter – 3 Juventus, Porto, Nottingham Forest, Chelsea e Benfica – 2 Amburgo, Aston Villa, Feyenoord, Celtic, Marsiglia, Borussia Dortmund, PSV, Stella Rossa e Steaua Bucarest, ...

Ilha vinto la finale di contro l' Inter di Simone Inzaghi con il risultato di 1 - 0 grazie ad un gol di Rodri nel secondo tempo. Tanta amarezza per i nerazzurri, che hanno sfiorato il ...Si infrange all'ultimo atto il s ogno Champions League dell'Inter che cade a Istanbul contro un. La gara è decisa dalla zampata chirurgica di Rodri a venti minuti dalla fine. I nerazzurri tengono per larghi tratti testa all'undici di Pep Guardiola, ma non riescono a trovare il ...Continua2023 Bayern Monaco 2020 e 2013 Barcellona 2015 e 2009 Inter 2010United 1999 Psv Eindhoven 1988 Ajax 1972 Celtic 1967 10 giugno 2023

Manchester City-Inter 1-0: gol di Rodri! | Diretta finale Champions La Gazzetta dello Sport

Si infrange in finale il sogno dell'Inter: il Manchester City si laurea per la prima volta campione d'Europa superando per 1-0 i nerazzurri nella finalissima di Istanbul. Tanti rimpianti per la ...Guardiola batte l'Inter di Inzaghi e vince il trofeo. Gli azzurrini ad un passo dalla vittoria finale. Bari e Cagliari si giocano la massima serie. La Swiatek trionfa a Parigi ...