(Di sabato 10 giugno 2023) (Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2023 “C'è la necessità di fare le cose giuste e di difendere i diritti dei bambini. Oggi è una bella giornata di festa e voglio si parli di questo, undimadi”, le parole del sindaco di Roma, Roberto, in occasione della parata del Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

... madrine di questa edizione del,per concludersi a Piazza Venezia."Giusta e doverosa la trascrizione di figli nati all'estero da coppie omogenitoriali",rivendica il sindaco."Pd sarà ...protagonista In testa al corteo si è messo il sindaco di Roma, Roberto, che alla vigilia del" e dopo le polemiche sul patrocinio concesso e poi revocato dal presidente del ...Il sindaco Robertoè salito sul carro del Romaintitolato "Queeresistenza", un neologismo che sottolinea la valenza politica di una comunità che resiste nonostante i diritti siano ...

Gualtieri: "Pride momento di gioia ma anche di rivendicazione" La7

A Roma in migliaia sfilano per il Pride 2023: 35 carri da piazza della Repubblica hanno raggiunto i Fori Imperiali, intorno il popolo dell'Arcobaleno che da tutta Italia ha raggiunto la Capitale per u ...(Agenzia Vista) “C’è la necessità di fare le cose giuste e di difendere i diritti dei bambini. Oggi è una bella giornata di festa e voglio si parli di questo Pride, un momento di gioia ma anche di riv ...