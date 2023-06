VIDEO Pafundi | la punizione capolavoro | Italia-Corea del Sud 2-1 | azzurri in finale ai Mondiali U20

(Di venerdì 9 giugno 2023) Per la prima volta nella sua storia, l’ha raggiunto ladeidi calcio Under20. In Argentina la compagine allenata da Carmine Nunziata si è sbarazzata per 2-1 delladel Sud e domenica 11 giugno (ore 23.00) affronterà l’Uruguay nella contesa decisiva per l’assegnazione del trofeo. La semicontro gli asiatici si è rivelata complessa ben oltre le aspettative. Al vantaggio iniziale firmato da Casadei al 14?, ha infatti prontamente risposto dal dischetto Lee Seung-Won 9 minuti dopo a seguito di un rigore procurato da Zanotti. La sfida ha vissuto sul filo dell’equilibrio sino all’82’. A quel punto si è materializzato l’episodio che ha risolto la partita. Nunziata ha infatti deciso finalmente di rispolverare Simone, tenuto (anche inspiegabilmente) in ...

