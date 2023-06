Lucarelli dice la sua sulla diatriba fra Fedez e Luis Sal

Leggi su biccy

(Di venerdì 9 giugno 2023)Sal hanno entrambi detto la loro in merito allaper Muschio Selvaggio e alla luce delle reciproche accuse c’è chi aspettava il commento di Selvaggiae chi mente. E alla fine è arrivato. Come sappiamo,durante un episodio del suo podcast Il Sottosopra, ha definitouna “falena”, etichetta che ha confermato anche in questo caso. “è una falena: ha bisogno della luce altrui per orientare la bussola del suo successo. Esaurito un neon, ne cerca un altro, sbattendo sempre la porta, in un ciclo infinito di accuse e rancori“, ha scritto su Instagram.rompe il silenzio: “Ecco perché ho rotto con” https://t.co/W6mX0wqZgj — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 8, 2023 Selvaggia ...