Giulia Tramontano | i primi risultati dell’autopsia | cos’hanno scoperto

Leggi su tvzap

(Di venerdì 9 giugno 2023) Social. . Il terribile caso diha sconvolto l’Italia intera. La ragazza aveva 29 anni ed era incita di 7 mesi del suo primogenito. A toglierle la vita è stato il suo compagno e padre del bambino, Alessandro Impagnatiello. L’uomo al momento si trova in carcere dopo aver confessato il terribile omicidio. In queste ore sul corpo diè stata eseguita l’autopsia. Iemersi dalle analisi dei medici legali hanno lasciato gli inquirenti senza parole: ecco nel dettaglio che cos’è emerso dal corpo della vittima. ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da TvZap.