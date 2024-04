Chi era il turista morto dopo essersi tuffato nel torrente a Porlezza per salvare il suo cane

Porlezza, Como: un turista muore annegato per salvare il suo cane in difficoltà - Una storia commovente quella che ci arriva da Porlezza, in provincia di Como, Qui, precisamente nel torrente Cuccio, un uomo è annegato nel tentativo di salvare il suo cane.

Tragedia a Porlezza, turista francese perde la vita cercando di salvare il suo cane - Un turista francese di 34 anni, Chhom Uk Pania, ha tragicamente perso la vita nel tentativo di salvare il suo cane caduto nelle acque gelide del torrente Cuccio a Porlezza. Il tragico incidente L'inci ...

