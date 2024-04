Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 26 aprile 2024) Nata come esterno di centrocampo,, classe 2002, inizia il suo percorso di crescita allorquando il mister Tato Sabadini scopre la sua naturale posizione in campo affidandole il ruolo di mediano in cui riesce a dare il massimo, sfruttando al meglio le proprie qualità. Calciatrice molto aggressiva di rottura, è dotata...