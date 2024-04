Denatalità - Ravetto | Piano Marshall per le madri | solo così donne libere di scegliere

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Laura, deputata della Lega, intervistata da Costanza Cavalli, è ospite di Parlamentari scatenati, la rubrica dedicata alle proposte di legge dei parlamentari. La sua proposta, a supporto della maternità, mura a istituire un assegno mensile per leche non lavorano e con un reddito inferiore a 15mila euro: mille euro per i primi tre anni di vita del figlio. "La solidità economica è un requisito essenziale", spiega la deputata, "soprattutto per le giovani. Non mi immagino un mondo dove lesono stipendiate per rimanere a casa e per fare figli, ma ci vuole unper le: la natalità non è un problema ideologico, è sociale, ci riguarda tutti". Secondo gli ultimi dati dell'Istat, nel 2023 sono nati 379mila bambini: il minimo ...