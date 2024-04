Perché Bagnaia è in difficoltà? La Ducati vibra e non capiamo il motivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 aprile 2024) Francescoha iniziato il suo Mondiale di MotoGP 2024 non certo nelle modalità che avrebbe sognato. Il due-volte campione del mondo, infatti, è solamente quinto in classifica generale con 30 lunghezze di distacco dal leader Jorge Martin ma, quello che più preoccupa, è che sulla sua GP24 vengano segnalati problemi importanti e non di semplice soluzione come si è visto anche nella FP1 del GP di Spagna disputata questa mattina. Il tracciato di Jerez de la Frontera, solitamente, dà il via alla campagna europea e alla stagione vera e propria. Il pilota del teamFactory non è dello stesso avviso. “Il campionato inizia alla prima gara. Siamo a 30 punti dal primo e dobbiamo trovare un po’ più di performance. Abbiamo avuto un po’ di complicazioni nelle prime gare, sempre dovute a questezioni che non sappiamo da dove derivino ...