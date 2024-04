Acerbi out per Inter-Torino | il difensore salta la sfida di San Siro!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 aprile 2024) Francescosalterà il match di domenica tra. Ildella Nazionale ha subito un piccolo infortunio e non ci sarà. FUORI ? Nienteper. Il, come raccontato da Sky Sport in collegamento da Appiano Gentile con Andrea Paventi, ha subito un leggero affaticamento muscolare e dunque salterà il match di domenica alle 12.30. Al suo posto pronto de Vrij. Simone Inzaghi non rischierà ildella Nazionale, a maggior ragione vista l’importanza comunque minima della partita. Comunque parteciperà alla festa scudetto, in programma subito dopo la partita.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in ...