Ma per favore | che scontro dalla Gruber | Jasmin Cristallo umiliata in diretta

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 giugno 2023) Un vero e propriodurissimo quello andato in onda a Otto e Mezzo trae Alessandro De Angelis. Laè allergica alle critiche rivolte alla Schlein per la scelta di Paolo Ciani come vicecapogruppo dem. L'ex sardina infatti sbotta in studio e di fatto afferma, con tono di voce piuttosto acceso: "Io non capisco questi attacchi a Elly Schlein. Forse non è andato giù che il figlio di De Luca ha perso il posto da vicecapogruppo? Non capisco". Parole pesanti che scaldano lo studio. A questo punto larincara la dose con la solita giustificazione tanto cara al Pd: "C'è un assalto mediatico contro la Schlein, si attende un errore, un suo passo falso, ma si dimentica che di fatto la Schlein è appena arrivata nel Pd". Qui interviene Alessandro De Angelis che ...