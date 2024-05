(Di sabato 4 maggio 2024) Washington, 4 mag. (Adnkronos) - Il leader di, Yahya, ha discusso ieri per la prima volta ladiattraverso i rappresentanti di, affermando che si tratta dell'offerta piùalledell'organizzazione islamista. Lo scrive il Wall Street Journal, citando mediatori arabi. Secondo il quotidiano americano,ha sollevato diversi avvertimenti e i mediatori arabi hanno affermato chedovrebbe presentare presto una contro

Mo: sinwar, ‘proposta accordo la più vicina a richieste Hamas’ - Washington, 4 mag. (Adnkronos) – Il leader di Hamas, Yahya sinwar, ha discusso ieri per la prima volta la proposta di accordo attraverso i rappresentanti di Hamas, affermando che si tratta dell’offert ... Continua a leggere>>

Secondo il Wall Street Journal, Israele ha dato una settimana di tempo a Hamas per accettare un accordo per un cessate il fuoco - Secondo alcuni funzionari egiziani che hanno parlato con il Wall Street Journal, Israele ha dato al gruppo radicale palestinese Hamas una settimana di tempo per accettare o meno un accordo di comprome ... Continua a leggere>>

Israele ultimatum ad Hamas: 7 giorni per accordo poi entriamo a Rafah - Ascolta articolo - Israele minaccia un’operazione militare a Rafah se non si raggiunge un accordo di cessate il fuoco con Hamas entro una settimana Israele ha posto un ultimatum ad Hamas, dando una ... Continua a leggere>>