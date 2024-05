Torta senza cottura | con una crema compatta e golosa! Ricetta facile e veloce!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di sabato 4 maggio 2024) Ladel momento, fresca edover accendere il forno. Diciamo che per la maggior parte io questo problema, se così lo vogliamo chiamare, l’ho risolto con la friggitrice ad aria, ho comperato quella a fornetto, in modo da avere più spazio e poter realizzare un maggior numero di ricetteavere per casa il caldo sprigionato dal forno. Ma con questail problema non si pone proprio, l’unica cosa da cuocere, ma sul fornello, è la, che non possiamo definire una vera e propriapasticcera, porta un po’ più di amido e le uova intere, in modo che una volta fredda sia bella. Viene chiamataRaffaello, la versione originale porta molte più uova e zucchero, io ho cercato di realizzarla abbassando di un bel po’ le ...