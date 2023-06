Chi era la sorella di Steffy in Beautiful?

... Martina Taglienti è molto amica della bassista che, stando a quanto pensano i fan , non... Esatto avete sentito bene, perché anche segli sta intorno fa di tutto per far credere che siano ...la vittima La vittima abitava in un'altra casa a Grosseto , in città, insieme al marito 81enne, notaio in pensione. La coppia di coniugi da circa un annotornata ad abitare a Grosseto, in ...Della ragazza che compare del video si sa poco: Martina Taglienti sarebbe un'amica di Victoria De Angelis edcon lei, a quanto pare, nei giorni scorsi mentre la bassista dei Maneskin trascorreva ...

Chi era Massimiliano Max Piermattei, l'enologo morto schiacciato da un macchinario Fanpage.it

Modella di 22 anni, è da tempo amica di Victoria De Angelis e Thomas Raggi e compare spesso nelle stories dei musicisti ...Scopriamo di più sulla nuova fiamma di Victoria dei Maneskin, Luna Passos, fotografata mentre bacia in vacanza la musicista. Ecco cosa si sa su di lei ...