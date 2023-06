Sky F1 | i commentatori Valsecchi e Bobbi potrebbero essere sospesi per una gara

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Si è accesa una polemica sulle parole pronunciate da dueF1 di Sky all’ultimo gran premio di Spagna. Lo scambio di battute è andato in onda al termine del gp. Infatti, durante un collegamento tra gli inviati a Barcellona, Federica Masolin e Davide, e lo studio di Milano, fra cui c’era Matteo, agli uomini in questione è “scappato” un apprezzamento verso una signorina. Dopo lo scambio di battute, a dir poco, infelice, è calato il gelo in diretta. La conduttrice Masolin ha cercato di far notare il comportamento sbagliato dei due. Nel video si sente anche Carlo Vanzini, il commentatore della F1 forse più esperto a Sky dire: «Occhi ragazzi!». Come a voler sottolineare l’eccessiva confidenza in diretta televisiva. Secondo le ultime notizie Sky starebbe pensando a una sospensione per i due opinionisti ed esperti ...