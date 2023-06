Lite Fedez – Ferragni al Teatro Ariston | Amadeus rompe il silenzio

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Lasul palco delfrae Chiaranel corso dell’ultimo Festival di Sanremo – nonostante sia avvenuta durante un blocco pubblicitario – ha tenuto banco per mesi. Come mai Chiara si è arrabbiata con lui? Perchédopo quel fatto è sparito per settimane da Instagram? È stata colpa del limone che ha dato a Rosa Chemical in diretta tv? O della sua sovraesposizione dopo aver detto ‘questo è il Festival di Chiara, è il suo momento‘ rubandole però di fatto la scena? Questo ancora nessuno lo sa. Chiara: un video mostra la sua reazione al bacio frae Rosa Chemical https://t.co/BWjyNd9MPB #Sanremo2023 — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 11, 2023 Fra i pochi che conoscono la verità c’è sicuramente ...

... Rosa Chemical assente al Love Mi: cosa è successo Tra gli artisti presenti al Love Mi dici ... Ma come mai non è presente tra gli artisti che parteciperanno Nessuna apparenteo altro tra ...Rosa Chemical assente al concerto di. La mancata presenza del cantante, con il quale c'è stato il bacio a Sanremo , sta facendo accendere i gossip su una presuntatra i due, probabilmente anche in correlazione a quanto ...Lacon" Morgan è stata la persona che mi ha insegnato a fare tv . Il primo anno mi diceva: 'Quanto prendi per fare il giudice Per arrivare al mio cachet devi aggiungere al tuo uno zero'. ...

Morgan risponde a Fedez: scoppia la prima lite a X Factor 2023 Corriere dello Sport

Prime scintille a X Factor 2023. Il talent show di Sky deve ancora cominciare che è già scontro tra due giurati, Fedez e Morgan. Quest'ultimo torna nel programma a nove anni dall'ultima edizione. Un r ...Le selezioni di X-Factor non sono ancora neanche iniziate che già sono iniziati gli screzi tra giudici. La novità di questa edizione è che Morgan, dopo 9 anni di assenza, tornerà al realty di Sky. Olt ...