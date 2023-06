Inchiesta Covid | il tribunale dei ministri archivia Conte e Speranza

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 7 giugno 2023) L’ex presidente del Consiglio Giuseppee l’ex ministro della Salute Robertonon hanno responsabilità riguardo la gestione della prima fase dell’emergenzain Val Seriana. A stabilirlo ildeiche ha oggito le loro posizioni. L’esito era in fondo prevedibile. Le accuse sulla mancata applicazione di un piano pandemico fermo al 2006 erano piuttosto deboli. Questo si basava infatti su un possibile virus influenzale, elemento che aveva indotto la comunità scientifica a ritenerlo totalmente inefficace per contrastare il Sars-Cov-2. Si trattava di virus del tutto inedito che costrinse l’Italia, prima in Occidente, a doversi muovere senza alcun riferimento utile su come intervenire per frenare la corsa dei contagi, la presa d’assalto agli ospedali ...