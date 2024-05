Roma - forza l’ingresso e disattiva l’allarme | 30enne si intrufola di notte in una scuola

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 4 maggio 2024) Si è introdotto nell’istituto scolastico elementare di via Anagni nel quartiere Prenestino, forse nella speranza di trovare qualcosa da rubare. È successo nellatra giovedì e venerdì, quando gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale diCapitale hanno ricevuto una segnalazione, dalla Centrale Operativa Lupa, per intrusione in unaPolizia localeCapitale – foto repertorio – ilcorrieredellacitta.comL’uomo è stato trovato dentro laLa pattuglia s’è precipitata sul posto e ha immediatamente avviato tutte le verifiche del caso. In breve è stata individuata, all’interno di un’aula, una persona e ricostruita la dinamica dell’effrazione. L’uomo, un italiano di 30 anni, dopo averto le porte di accesso e aver danneggiato i rilevatori di presenza ...