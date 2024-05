Paura a Santa Marinella - crollo albero provoca una fuga di gasa

(Di sabato 4 maggio 2024)di unnel Comune di, nella Provincia di Roma: nella caduta danneggiata una tubatura del gas. Punto in cui è crollato l’(credits @Google Maps) – Ilcorrieredellacitta.comTanta, dove i residenti hanno dovuto far fronte a unadi gas. La vicenda si sarebbe innescata per la caduta di un, che nelha danneggiato il manto stradale e la conduttura che vi passava sotto. I residenti hanno subito allarmato i soccorsi con il 112, che ha portato i Vigili del Fuoco sul posto e che in piena notte hanno effettuato una complessa operazione di salvataggio per i residenti e le loro ...

Santa Marinella , 1 maggio 2024 – “A seguito della richiesta del gruppo dei Moderati il Sindaco ha incontrato i consiglieri del gruppo alla presenza del Segretario Regionale Dott. Marco Di Stefano in un clima disteso, franco e leale. Durante l’incontro i predetti consiglieri hanno chiesto di ... Continua a leggere>>

Santa Marinella , 2 maggio 2024 – “Finalmente, dopo anni di incuria degrado ed abbandono, in questi giorni è stata completamente bonificata la vasta area dell’ ex Cantinone” A darne notizia è il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei . “Dopo aver acquisito al patrimonio comunale, gratuitamente ... Continua a leggere>>

