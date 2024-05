Giovanni Longoni | italiani in vacanza con gli huthi - finiscono in guai enormi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Quindici uomini sulla Cassa del morto / Yo -ho -ho. E una bottiglia di rum. Qualcuno rammenterà la canzone dei pirati di Long John Silver. L'isola, il tesoro e i predoni sono gli elementi su cui Stevenson ha costruito il suo capolavoro ma oggi quei medesimi sono i tre ingredienti dell'incubo che stanno vivendo quindici nostri connazionali. Sono bloccati a Socotra nell'Oceano Indiano, in un Paese, lo Yemen, ancora squassato dalla guerra civile. E senza rum, perché lo Stato in questione è islamico. Come ci è finita a Socotra la comitiva di quattordici veneti e un bresciano per i quali si stanno mobilitando la Farnesina, il governatore veneto Zaia e altri politici? Venivano dagli Emirati e volevano vedere una delle meraviglie naturalistiche più famose al mondo. Molto pubblicizzata, patrimonio Unesco dal 2008, ma al tempo stesso ritenuta pericolosa. Il sito del ministero degli Esteri ...