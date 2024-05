(Di sabato 4 maggio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione: Un finanziamento di 2,2 milioni di euro per prevenire e contrastare gliindella. Ladellasi prepara, anche quest’anno, ad affrontare la stagione estiva con il potenziamento e la razionalizzazione degli strumenti messi a disposizione del territorio per prevenire e contrastare il fenomeno degli. Una misura, quella discussa questa mattina a Campi Salentina, che punta a fornire nuovi strumenti adella nostra regione: Monti Dauni, Gargano, Alta Murgia e Sud Salento. Dal Sud ...

incendio auto nella notte: tre vetture in fiamme a Lecce - Due incendi auto nella notte a Lecce: i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che hanno bruciato alcune autovetture: due di queste nel cuore del centro storico ... Continua a leggere>>

puglia, prevenzione incendi boschivi: finanziamenti per quattro aree interne Protezione civile - Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione puglia: Un finanziamento di 2,2 milioni di euro per prevenire e contrastare gli incendi boschivi in quattro aree interne della puglia. La Protezione ... Continua a leggere>>

Time, 3 italiani all'estero tra persone più influenti del settore sanitario - Milano, 3 mag. (Adnkronos Salute) - Ci sono anche 3 cervelli italiani all'estero, due donne e un uomo - in forze in strutture sanitarie e centri ... Continua a leggere>>