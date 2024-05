Como - Forza Italia ‘rinasce’ in Consiglio comunale

(Di sabato 4 maggio 2024)– Rinasce il gruppo dineldidopo che gli azzurri non avevano eletto nessun rappresentate alle scorse amministrative del 2022. Hanno aderito al partito i consiglieri Giordano Molteni, candidato sindaco del centrodestra due anni fa, e Alessandro Falanga, eletto nella lista 'Noi con l'’. “La squadra diin Lombardia continua a crescere e sbarca anche nella città di: con l'adesione dei consiglieri Giordano Molteni e Alessandro Falanga, si costituisce il gruppo azzurro nel”, commenta soddisfatto il coordinatore lombardo di, Alessandro Sorte, che in una nota ...

