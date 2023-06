Gp d’Italia | Bagnaia | “Il pubblico ci darà carica e motivazione”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Dopo tre settimane di sosta, nel fine settimana torna il motomondiale con il Gran Premioed il team ufficiale Ducati potrà schierare in MotoGP la sua coppia di piloti titolari. A Francescosi affiancherà Enea Bastianini. Il pilota di Rimini, che aveva subito un infortunio nella prima gara Sprint a Portimao, era tornato in pista in Spagna a inizio maggio, ma era stato poi costretto a ritirarsi dopo le libere perché ancora dolorante. Nell’ultimo mese, Bastianini ha lavorato duramente per essere finalmente pronto per il Mugello. Nell’incidente di Le Mans il campione del mondo inaveva riportato una piccola frattura alla caviglia destra, che ora “sta bene e non dovrebbe darmi fastidio – ha detto– Abbiamo fatto un test con Enea poche settimane fa proprio al Mugello con la Panigale V4 S e ...