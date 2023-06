Volley | l’Italia crolla all’esordio in Nations League | l’Argentina rimonta due volte e batte i Campioni del Mondo

(Di martedì 6 giugno 2023)ha aperto con una sconfitta la propria avventura nella2023 dimaschile. Gli azzurri sono stati battuti dalper 3-0 (25-22; 25-23; 25-18) sul campo di Ottawa (Canada),nella prestigiosa competizione internazionale itinerante. Idele d’Europa, scesi in campo senza diversi big protagonisti delle ultime due annate trionfali (su tutti Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Simone Giannelli, Simone Anzani), hanno sciupato un vantaggio di 17-12 nel primo set e 15-12 nella seconda frazione. Doppiaimportante da parte dell’Albiceleste, che ha poi dominato il terzo parziale chiudendo rapidamente i conti e ha portato a casa un successo di lusso. Ricordiamo che questa ...

'Ussi premierà'allenatore di futsal Fausto Scarpitti reduce ...di futsal Fausto Scarpitti reduce dal successo in Coppae ... gli Spike Devils Campobasso, team diche ha ottenuto la ......a Unicorn tra gonfiabili e lustrini e il Rainbow Beachnei ...Porta Venezia Milano Rainbow District in collaborazione con'... segui i nostri social di MTV- Instagram , Facebook , ......a quanto successo alla stella della Nazionale italiana di, ... 'non è un paese razzista, ma certi episodi , di un ...