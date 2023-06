Trasforma quel vasetto di yogurt che hai in frigorifero nel dessert più goloso che ci sia | ha pochissime calorie

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 6 giugno 2023) Se nelti è avanzato undiusalo per preparare un: è facilissimo, ecco cosa devi fare. Stai cercando un’idea semplice e sfiziosa per preparare une allo stesso tempo leggero? Allora sei capitato nel posto giusto. Sì, perché quest’oggi andremo a mostrarti in che modo puoire un semplicediin un dolce da leccarsi i baffi. Basta seguire queste poche indicazioni ed il risultato finale sarà un gustosissimo dolcetto. Vedrai cosa ti faccio fare con un semplicedi! – grantennistoscana.itDi sicuro non ci avevi mai pensato prima, eppure si tratta di una ricetta semplicissima che, però, farà impazzire ...