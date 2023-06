“Non andrà via” | sfuma un’altra candidatura per il post Spalletti | è confermato!

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 6 giugno 2023) Sono tanti i nomi sul tavolo del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per la successione di Luciano, che da tempo ha annunciato di voler andare via al termine della stagione. Il club partenopeo aveva esercitato l’opzione unilaterale del contratto per un’ulteriore annualità, ma il tecnico campione d’Italia ha voluto comunque prendersi un anno sabbatico. Tra i profili accostati, numerosi, al club azzurro è stato Gian Piero Gasperini: il tecnico dell’Atalanta è stato già vicino ai partenopei anni fa e le ultime notizie confermano che la pista che portava all’ex Genoa e Inter non era poi così tanto concreta. Atalanta vs Lecce – Serie A Tim 2022/2023 day 23 at Gewiss Stadium Italy, Bergamo, feb 23 2023: Gian Piero Gasperini Atalanta manager enters the field and moves to the bench during soccer game ATALANTA vs LECCE, Serie A Tim 2022-2023 day23 Gewiss ...