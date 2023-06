La Rai ci ha cacciato Ma tutti zitti | Pier Francesco Pingitore svela l' ipocrisia della sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 giugno 2023) «Noi siamo stati cacciati dalla Rai dei Professori (primi anni 90, ndr), ma nessuno si stracciò le vesti...», giornalista, regista, sceneggiatore è il padre del Bagaglino, compagnia rimasta legata per sempre al Salone Margherita di Roma che dopo la pandemia non ha più riaperto. Ha 88 anni e un piacere nel conversare con un'arguzia che davvero si starebbe ad ascoltarlo per ore senza annoiarsi. Amantebella parola e del verbo messo al punto giusto, in questo frangentesua vita ha ritrovato in Pasquino e nelle pasquinate la formula migliore per raccontare l'oggi. Tanto da ricavarci un libro: Le ballate di Pasquino in cui propone al lettore una serie di Cronache satiriche in rima romana, dal fottuto Covid alla fottutissima Guerra....