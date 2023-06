(Di martedì 6 giugno 2023)ha perso unanelUCI, la classifica mondiale stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Il Bel Paese era risalito al sesto posto grazie agli ottimi risultati ottenuti al Giro d’Italia (tra cui quattro vittorie di tappa, il quarto posto di Damiano Caruso in classifica generale, la maglia ciclamino di Jonathan Milan), ma negli ultimi sette giorni caratterizzati da corse minori la nostra Nazione è scivolata indietro di un gradino e ora è settima.è infatti stata superata di appena 30 punti dall’Olanda (10.021,62 contro 9.991,9). Per il resto non si notano variazioni in top-10 con il Belgio nettamente al comando davanti a Francia, Danimarca, Slovenia e Gran Bretagna. Totalmente invariata la top-10 delindividuale: lo sloveno Tadej ...

... dodicesima forza delinternazionale World Rugby. L'incontro di Piacenza segna, per ... LA RADIO DI PIACENZA Precedentesu Pista - Alla 6 Giorni delle Rose anche la nazionale 'All ...Varie prove, individuali e a coppie, che assegneranno punti per ilUci dal quale dipende la qualificazione a Mondiali e Olimpiadi. Le gare della 6 giorni delle rose, maschili e femminili, si ...Ogni tappa del World Tour consente agli atleti di guadagnare punti per ilmondiale e al ...L'evento più importante diorganizzato dal Fantini Club è la Granfondo Via del Sale, ...

Ciclismo, Ranking UCI (6 giugno): l'Italia perde una posizione, Ganna miglior azzurro. Pogacar solido OA Sport

L'Italia ha perso una posizione nel ranking UCI, la classifica mondiale stilata settimanalmente dall'Unione Ciclistica Internazionale. Il Bel Paese era risalito al sesto posto grazie agli ottimi risul ...In attesa della conferma del vincitore del Giro d'Italia di Primoz Roglic, il Tour de Suisse si è presentato ai media con altri nomi di spicco e un percorso dedidcato principalmente agli scalatori. Ol ...