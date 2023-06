Verona-Spezia | spareggio salvezza Serie A | data | programma | orario | tv | streaming

(Di lunedì 5 giugno 2023) LaA 2022-2023 non è ancora conclusa e deve emettere l’ultimo verdetto. Non sono state sufficienti 38 giornate di campionato per decretare quale squadra retrocederà inB assieme a Cremonese e Sampdoria. Hellas, infatti, con le sconfitte con Milan e Roma, hanno concluso a pari punti in classifica e, di conseguenza, saranno chiamate ad un ultimo importantissimo sforzo. Domenica 11 giugno alle ore 20.45 andrà in scena, infatti, loper non retrocedere che metterà di fronte le due squadre in una sfida in partita secca in campo neutro che varrà una intera stagione. La sede dell’incontro non è ancora stata decisa ma, a rigor di logica, si dovrebbe scegliere una soluzione in stile “via di mezzo” tra le due città. Proprio per questo motivo un candidato inevitabile sarà il ...

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha offerto aggiornamenti su data e luogo dello spareggio salvezza fra Spezia e Verona. Le sue parole RadioRai raccolte da TMW: "Si giocherà domenica 11 ..."