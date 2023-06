Twitter abbandona il codice di condotta Ue Jurova | Hanno scelto lo scontro

La decisione didi non rilasciare più i report sulle misure implementate per combattere la disinformazione apre un nuovo fronte tra azienda e Unione europea. "ha fatto un errore" ad abbandonare il Codice di condotta Ue sulla disinformazione "scegliendo la strada più difficile, quella dello scontro. La Commissione ne prende atto: il Codice è ...La decisione didi non rilasciare più i report sulle misure implementate per combattere la disinformazione apre un nuovo fronte tra azienda e Unione europea. "ha fatto un errore" ad abbandonare il Codice di condotta Ue sulla disinformazione "scegliendo la strada più difficile, quella dello scontro. La Commissione ne prende atto: il Codice è ...Sevuole operare e fare soldi nel mercato europeo deve rispettare le nostre norme e prendere le misure appropriate". Cos'è il Codice europeo di condotta sulla disinformazione Con Google, ...

Twitter abbandona il Codice di condotta e va allo scontro con la Commissione europea La Stampa

