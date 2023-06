Scuola | docenti tutor | aderiscono oltre 52 mila insegnanti

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 5 giugno 2023) Il 99,8% delle istituzioni scolastiche interessate dalla riforma hanno inoltrato la richiesta di partecipazione ai moduli formativi per l'istituzione in via sperimentale del docentee del docente orientatore, figure che da settembre accompagneranno gli studenti nella costruzione del loro percorso in campo scolastico e professionale. Si tratta complessivamente di 52.176e 4.252orientatori da avviare alla formazione. Lo rende noto il ministero dell'Istruzione, sottolineando che si è ottenuto il pressoché totale coinvolgimento delle scuole relativamente all'ultimo triennio dell'istruzione secondaria superiore, superando abbondantemente l'obiettivo minimo di 37.708e 2.753orientatori.