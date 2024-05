Bayer Leverkusen-Roma - le formazioni | De Rossi con Lukaku-Azmoun Diretta 0-0

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.58 Ecco le formazioni ufficiali, e le sorprese non mancano da ambo i lati. Bayer LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Hincapie, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Hofmann, Hlozek; Adli. All. Xabi ...

Appuntamento con la storia. La Roma di Daniele De Rossi si presenta a Leverkusen con un solo risultato a disposizione per andare in finale di...

La squadra di De Rossi, per conquistare la terza finale europea consecutiva, deve recuperare due gol ai campioni di Germania. In campo dal 1’ Lukaku, al suo fianco Azmoun con panchina iniziale per l'acciaccato Dybala. Xabi Alonso, forte del ...

De Rossi: "Puntiamo a colpire il Bayer con la fisicità in area" - Le parole dell'allenatore giallorosso a pochi attimi dall'inizio della sfida contro il leverkusen: "Vedremo se ci sarà bisogno di Dybala nel finale"

Bayer leverkusen – roma è in onda ADESSO! - La roma ha bisogno di un miracolo, ma di certo non mollerà contro il Bayer leverkusen: la partita è in onda ADESSO!

Bayer leverkusen-roma in campo | I giallorossi tentano l'impresa - Xabi Alonso cambia tanto rispetto all'andata, scegliendo Hincapié nel braccetto difensivo. A centrocampo dentro Hofmann, attacco completamente rivoluzionato con Hlozek e Palacios titolari. Daniele De ...