Pentathlon - Coppa del Mondo | Giorgio e Roberto Micheli in semifinale a Sofia

(Di giovedì 9 maggio 2024) Doppietta azzurra a, dove è in corso la quarta tappa di World Cup diModerno. Mentre la due volte campionessa delElenasi sta preparando alla finale di World Cup, nella quale lo scorso anno ha trionfato conquistando anche il pass olimpico per Parigi 2024, i fratellisono stati protagonisti nelle qualifiche maschili nella tappa in Bulgaria, centrando l’accesso in. Nelle qualifiche del gruppo “A”,(Fiamme Oro) ha terminato con 1149 punti alle spalle dell’ucraino Pavlo Tymoshenko (1150). È rimasto fuori, invece, l’altro azzurro Daniele Colasanti (Fiamme Oro), diciannovesimo con 1104 punti. Un pentatleta ucraino ha chiuso in vetta anche nel gruppo “B”, che non ...

La terza tappa della Coppa del Mondo 2024 di Pentathlon moderno, andata in scena a Budapest , in Ungheria, sorride ai colori azzurri per diversi motivi, su tutti il ritorno sul podio nel massimo circuito internazionale di Elena Micheli che, superati ...

La quarta ed ultima tappa della Coppa del Mondo 2024 di Pentathlon moderno si disputerà a Sofia , in Bulgaria , dall’8 al 13 maggio: l’Italia sarà al via senza gli azzurri qualificati ai Giochi di Parigi 2024 ed alla Finale di Ankara, con 8 atleti in ...

linea verde e premio per i migliori juniores del panorama nazionale: l’Italia si presenta al via della quarta ed ultima tappa della Coppa del Mondo 2024 di Pentathlon moderno, in programma a Sofia , in Bulgaria, da domani, mercoledì 8, a lunedì 13 ...

