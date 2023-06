Migranti | Piantedosi “L’Italia chiede un cambio di passo all’Europa”

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 5 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Interno, Matteo, ha avuto un colloquio telefonico con il ministro per la migrazione svedese, Maria Malmer Steenergard. “In questa fase cruciale del negoziato sul Patto europeo Asilo e Migrazione – ha dichiarato il ministro – apprezzo lo sforzo della presidenza di turno svedese della UE per arrivare a un possibile conclusione del negoziato in occasione del prossimo Consiglio Giustizia e Affari Interni previsto il giovedì 8 giugno in Lussemburgo”.Nel corso della telefonata, è stata menzionata la disponibilità europea alla richiesta del ministrodi ottenere supporto logistico e finanziario per gli oneri chedovrà sostenere per far fronte ai flussi migratori. “Il nostro Paese – ha aggiunto– continua a non puntare sullo strumento della ...